Antonella Elia compie 56 anni: rivediamo il divertente siparietto a letto con Raimondo Vianello

Classe 1963, nata a Torino il 1° novembre, Antonella Elia è un’attrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo. La sua carriera inizia da giovanissima, nel 1990, come valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio". Sarà confermata anche per gli anni successivi, maturando artisticamente come spalla e showgirl.

Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa: prende parte a diversi spettacoli teatrali, continua il suo ruolo di valletta (venendo ricordata anche come la più bersagliata da Mike Bongiorno), recita in film e serie televisive. Tra queste rientra la sit-com "Casa Vianello": in un episodio, Antonella nei panni di se stessa si infila nel letto di Raimondo per essere sicura che le sue abitudini non cambino in assenza della moglie Sandra. Rivediamo il divertente siparietto in occasione del suo compleanno.