E' stato un momento speciale quello a "Non è la Rai", quando Antonella Elia e Yvonne Sciò si sono sfidate in uno strip tease. Ad annunciare il piccolo show la presentatrice Enrica Bonaccorti, prima conduttrice del programma andato in onda dal '91 al '95. Dopo di lei Paolo Bonolis e Ambra Angiolini.



Le due ragazze si sono spogliate a turno fino a rimanere in sottoveste. "Non è la Rai" è stata una trasmissione televisiva targata Mediaset, vero e proprio fenomeno di costume degli anni '90. Protagonisti del varietà sono stati balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di donne adolescenti o poco più.



