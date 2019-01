"Non è la Rai": le ragazze si scatenano su "Scream" di Michael Jackson

Era il 1995 quando Ambra Angiolini e le altre ragazze protagoniste di "Non è la Rai" ballavano sulle note di "Scream", uno dei successi planetari firmato Michael Jackson e cantato in duetto con sua sorella Janet. "Scream" è stato il primo singolo estratto da "HIStory", il doppio album più venduto di sempre da un artista solista. Per vedere tutti i migliori video della storia Mediaset visitate il canale Mediaset Play Cult.