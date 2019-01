"Bellezze sulla Neve": una giovane Sabrina Salerno si scatena con la musica house

Il popolare "varietà bianco" condotto da Claudio Lippi e Sabrina Salerno, perfetto contraltare invernale al collaudato "Bellezze al bagno", è anche l'occasione di debutto in televisione per la showgirl che dal 1987 infiammava il pubblico con la sua "Boys Boys Boys". In una tenuta sì natalizia ma pur sempre succinta, la giovane cantante si scatena sulle note di un brano house ottenendo l'applauso scrosciante del pubblico. Per vedere tutti i migliori video della storia Mediaset visitate il canale Mediaset Play Cult.