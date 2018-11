Sabrina Salerno riparte dal pop elettronico di "Voices"

A quattro anni di distanza dal precedente singolo "Colour Me" prodotto dall'americano Rick Nowels, Sabrina Salerno torna alla musica con " Voices ", brano che anticipa il nuovo album la cui pubblicazione è prevista per il 2019. "Voices" brano dalle sonorità pop elettroniche, è firmato da Sabrina, George Santana, Javy Selfert e prodotto artisticamente da Mauro Ferrucci e Tommy Vee for Airplane! Europe.

In tutti questi anni la Salerno ha coltivato il suo status da stella internazionale, in particolare in Francia dove è idolatrata. Nel 2016 ha compiuto 30 anni di carriera festeggiando con la partecipazione al sequel del film "Stars 80... La Suite", uscito nelle sale francesi il 6 dicembre 2017, e poi nel 2018 ha continuato il tour francese "Stars 80 & Friends" nei principali palazzetti francesi che la porterà, il 18 maggio 2019, a esibirsi allo "Stade de France" di Parigi.



In attesa del nuovo album che la vede tornare anche sulla scena italiana, si è messa nuovamente alla prova in veste di attrice partecipando al film di Fausto Brizzi "Modalità aereo" in uscita nei primi mesi del 2019.