"Festivalbar 1995", si balla con "Baby Baby" di Corona

E' uno dei brani più ricordati degli anni'90 e che ha fatto danzare in discoteca centinaia di ragazzi. Si tratta di "Baby baby" del gruppo italiano Corona che è stato anche inserito nella colonna sonora del film "Selvaggi". In questo video la band si esibisce davanti ad una folla al "Festivalbar" del 1995 facendo danzare i tanti giovani presenti. Il brano è stato inserito nella top ten nelle classifiche di tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione nella caterogia singoli in Italia, Canada e Israele e la quinta in Regno Unito.



