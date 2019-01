Quando "Non è la Rai" smascherò la truffa del cruciverbone

"No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Toglietemi tutte le musiche di suspense. Perchè qui io voglio una mitragliatrice, non una suspense. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come sai la risposta?" La puntata di "Non è la Rai" andata in onda il 31 dicembre 1991 è ricordata per una truffa smascherata da Enrica Bonaccorti durante il cruciverbone, uno dei giochi più seguiti della trasmissione.



La conduttrice poneva un quesito ai concorrenti in linea, che tentavano di risolvere l'enigma della parola nascosta. Maria Grazia da Bassano, in provincia di Viterbo, sembra essere molto preparata e sin da subito stupisce tutti per la sua bravura. Al momento, però, di indovinare l'ultima parola rivela la soluzione giusta ancor prima di sentire la domanda. La Bonaccorti perde dunque le staffe e annulla tutto chiedendo spiegazioni a Maria Grazia, che non trova una giustificazione per l'accaduto.