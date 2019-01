Quando Sgarbi dava consigli di seduzione ad Ambra a "Non è la rai"

"Normalmente piace l'uomo che è molto maschio, perché è un grande atleta, è un pugile, uno sportivo. Io non ho ovviamente un fisico da grande sportivo, però ho una forza virile della mente. Le donne sentono la forza del carattere". Era il 1994 quando a "Non è la Rai" Vittorio Sgarbi spiegava ad Ambra Angiolini i motivi per i quali il critico d'arte fosse così apprezzato. "Una donna ti ama veramente dopo i trentacinque anni, perché si è sposata, ha fatto dei figli, incontra te e ti ama per te - commenta Sgarbi davanti alle telecamere del programma di Italia 1 - Una donna di venti, venticinque anni ti vede come lo strumento del suo progetto perché vuole o sposarsi o fare dei bambini e non ama te, ama il suo progetto". Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.