Tutti i pianti delle ragazze di "Non è la Rai" in un unico video

Solitamente corrisponde al terzo lunedì del mese di gennaio e si tratta del giorno più deprimente dell'anno per le nazioni dell'emisfero boreale. Stiamo parlando del cosiddetto "Blue Monday" e per l'occasione siamo andati alla ricerca di tutte le "sceneggiate" più tristi tratte da "Non è la Rai". Abbiamo infatti raccolto tutti i pianti delle ragazze del celebre programma ideato da Gianni Boncompagni, in onda dal 1991 al 1995. Attimi di pure commozione in cui le giovani protagoniste dello show hanno dato libero sfogo alle loro emozioni, coinvolgendo tutti i telespettatori. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.