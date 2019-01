Era il 1994 quando sul palco di "Non è la Rai" il musicista Ice Mc, affiancato dalla giovanissima Alexia, regalava un'indimenticabile performance al pubblico di Italia 1. Quell'anno la cantante italiana aveva collaborato al terzo album dell'artista britannico, "Ice'n'Green", nel quale era contenuto il singolo dal successo planetario "It's a Rainy Day". Proprio con questo brano, che nel frattempo conquistava la vetta delle classifiche di tutto il mondo, Ice Mc incantò le ragazze del programma di "Non è la Rai". Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.