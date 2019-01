Mai dire Gol del Lunedì, anno 1996: il pubblico è stato testimone di uno dei più grandi smascheramenti televisivi, quello della famosa Gialappa's Band. Il trio di irriverenti commentatori, di cui si sono sempre sentite le voci ma mai conosciuti i volti, hanno sfidato una volta di troppo Serena Dandini. Intenzionata a scovare il loro nascondiglio, è andata letteralmente a stanarli con l'aiuto degli ospiti in studio. L'iniziale divertimento dei Gialappi si è trasformato via via in agitazione, finché la conduttrice li ha trovati ed esposti alle telecamere nel divertimento generale.