Quando Nicole Grimaudo cantava "Parole Parole" di Mina

Lunedì 26 giugno 1995, quarta edizione di "Non è la Rai": si apre l'ultima settimana di programmazione e Ambra, commossa tanto da non riuscire più a parlare, presenta Nicole Grimaudo. La futura attrice, protagonista di film come come "Mine vaganti" o "Buongiorno papà" e serie televisive quali "R.I.S. - Delitti imperfetti" o "Medicina generale", si esibisce cantando una delle più belle canzoni di Mina, "Parole Parole" e viene accolta alla fine da uno scrosciante applauso.