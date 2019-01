Quando "Target" presentava i primi cellulari e prevedeva una svolta epocale

Fa un certo effetto rivedere le immagini mandate in onda da "Target" nel 1996, in cui venivano presentati alcuni tra i più evoluti cellulari. Il programma di Canale 5 ideato da Gregorio Paolini offriva metodi di ripresa particolarmente innovativi e dava anche uno sguardo al futuro, come nel caso della puntata riproposta sul sito di Tgcom24. "Con l'avvento del telefono cellulare, con lo sviluppo del GSM, oggi attraverso questi strumenti e attraverso una PC MCI card è possibile trasmettere un fax, collegarsi con una banca dati, ricevere informazioni di ritorno e tutto in una dimensione molto, ma molto piccola" Commentava Armando Invernizzi, della Sharp Corporation, preannunciando quella che sarebbe stata poi una svolta epocale ancora oggi in via di sviluppo.