Al via "Spirito Libero": segreti, intrighi e giochi di potere in una miniserie in prima visione assoluta

Al via martedì 6 agosto in prime-time su Canale 5 la miniserie "Spirito libero", drama in prima visione assoluta, campione d’ascolti in Austria e in Germania. Ingredienti di Trakehnerblut (tit. originale), segreti, intrighi, giochi di potere, tra le valli di Altlengbach e Lanzendorf, in Austria, e Vienna, città da anni al top delle classifiche mondiali per la qualità della vita, con un centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall’Unesco.

La serie - un mix tra L’eredità dei Guldenburg, Un castello sul Wörthersee, Dallas, Pretty Princess e Cenerentola - racconta la storia di Alexandra, una ragazza di 24 anni, senza famiglia, che lavora in un panificio a Vienna. Tutto cambia quando un notaio mette al corrente Alex che il padre naturale, scomparso da poco e mai conosciuto, le ha lasciato in eredità un allevamento di cavalli purosangue di razza Trakenher, con tutti i possedimenti annessi.



La notizia la lascia di sasso, così come sorprende la matrigna ed i tre fratellastri che, sentendosi defraudati, faranno di tutto per ostacolare l’intrusa. Arrivata alla scuderia, la giovane instaura un legame speciale con un mezzosangue, Spirito Libero, che - tra colpi di scena e intrecci inattesi - le dà il coraggio di prendere una decisione che le cambierà per sempre la vita… “Spirito Libero”, in Austria è andata in onda su ServusTV e in Germania sul canale Das Erste, con il titolo Gestüt Hochstetten.