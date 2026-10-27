Quando nel 1980 i futuri Duran Duran (Nick Rhodes e John Taylor) stavano cercando un cantante da inserire nella band, un'amica di Simon che lavorava nel nightclub Rum Runner di Birmingham (quartier generale del gruppo) fece il suo nome. Quando Le Bon si è presentato per il provino si è mostrato con pantaloni leopardati rosa (in realtà un jeans bordeaux sbiadito a forza di lavaggi), stivali a punta e un taccuino pieno di poesie scritte di suo pugno. È stato quel misto di estetica punk e vena romantica a folgorare i futuri colleghi, che lo hanno scelto immediatamente. John Taylor pensò: "Diamine, assomiglia a Elvis Presley!", mentre Nick Rhodes commentò che chiunque avesse il coraggio di vestirsi così era perfetto per la band.