© IPA | Simon Le Bon con la moglie Yasmin
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Simon Le Bon, carismatico frontman dei Duran Duran, icola globale del pop- rock degli anni Ottanta e sex symbol del New Romantic, compie 68 anni. La sua vita è un concentrato di aneddoti: da incidenti in mare, quasi mortali, a passioni insospettabili, fino al legame con la moglie Yasmin che dura da oltre 40 anni.
Prima di diventare l'idolo planetario delle riviste adolescenziali, il piccolo Simon, nato il 27 ottobre 1958 a Bushey nell'Hertfordshire, ha iniziato sin da bambino a calcare le scene. A sei anni ha vinto un concorso e ha partecipato a diversi spot pubblicitari, ma allo stesso tempo ha coltivato il suo interesse per la musica cantando nel coro della chiesa locale come voce bianca. Le Bon ha frequentato la stessa scuola superiore del baronetto Elton John, a Pinner.
Quando nel 1980 i futuri Duran Duran (Nick Rhodes e John Taylor) stavano cercando un cantante da inserire nella band, un'amica di Simon che lavorava nel nightclub Rum Runner di Birmingham (quartier generale del gruppo) fece il suo nome. Quando Le Bon si è presentato per il provino si è mostrato con pantaloni leopardati rosa (in realtà un jeans bordeaux sbiadito a forza di lavaggi), stivali a punta e un taccuino pieno di poesie scritte di suo pugno. È stato quel misto di estetica punk e vena romantica a folgorare i futuri colleghi, che lo hanno scelto immediatamente. John Taylor pensò: "Diamine, assomiglia a Elvis Presley!", mentre Nick Rhodes commentò che chiunque avesse il coraggio di vestirsi così era perfetto per la band.
La grande passione di Simon per la vela e il mare per poco non gli è costata la vita. Nel 1985, nel pieno del successo, il suo maxi yacht Drum si è capovolto durante la prestigiosa regata Fastnet Race, al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Le Bon e cinque membri dell'equipaggio sono rimasti intrappolati mentre il livello dell'acqua continuava a salire e i fumi delle batterie, mescolate alla salinità del mare, creavano gas tossici. Le Bon è riuscito a riemergere grazie all'intervento della Royal Navy, perdendo i pantaloni della cerata e ritrovandosi a galla in mutande. Nonostante l'incidente, lo yacht è stato riparato in tempi record e Le Bon ha partecipato a un'altra regata, ottenendo un ottimo piazzamento.
Simon ha perso la testa per la futura moglie vedendo una sua foto all'interno di una rivista. Riuscendo a rintracciarla tramite la sua agenzia di moda, l'ha invitata a cena e poi i due si sono fidanzati arrivando al matrimonio pochi mesi dopo. La loro unione dura da oltre 40 anni, il segreto della longevità è il rispetto reciproco e il concedersi i giusti spazi mentali e fisici, ha commentato Yasmin. La coppia ha avuto tre figlie: Amber Rose, Saffron Sahara e Tallulah Pine.
I Duran Duran e il capoluogo lombardo hanno una storia di lunga data, nata negli anni '80 con i cori della "Duranmania" e i raduni dei "Paninari", consacrata ufficialmente nel 2011. Proprio durante la Settimana della Moda di quell'anno, l'allora sindaco Letizia Moratti consegnò a Simon Le Bon e compagni la cittadinanza onoraria e le chiavi della città come riconoscimento per il loro status di icone di stile e per il forte legame con la città.