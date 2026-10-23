La stranissima coppia: Charli XCX conquista Martin Scorsese

Il ruolo di Charli nel film è ancora avvolto nel mistero. L’attrice si unisce a un cast che comprende anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris.“What Happens at Night” è il nuovo film di Scorsese dopo “Killers of the Flower Moon” del 2023, che vedeva anch’esso DiCaprio nel cast e che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. La data di uscita non è ancora stata fissata.