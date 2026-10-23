La stranissima coppia: Charli XCX conquista Martin Scorsese

Charli XCX, trasparenze da "Monella" ai Brit Awards 2025
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La collaborazione tra Charli XCX e Martin Scorsese va oltre la copertina del suo nuovo album “Music, Fashion, Film”. Fonti riferiscono a Variety che la pop star avrà un cameo nel prossimo film del regista premio Oscar “What Happens at Night”, al fianco di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Descritto come un dramma psicologico gotico, la produzione di Apple e StudioCanal segue una coppia di coniugi americani che si reca in una piccola città europea per adottare un bambino — ma mentre lottano per ottenere la custodia del bambino, sembrano capire sempre meno se stessi.
Il ruolo di Charli nel film è ancora avvolto nel mistero. L’attrice si unisce a un cast che comprende anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris.“What Happens at Night” è il nuovo film di Scorsese dopo “Killers of the Flower Moon” del 2023, che vedeva anch’esso DiCaprio nel cast e che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. La data di uscita non è ancora stata fissata.
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