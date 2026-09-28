Taylor Swift da record: con 33 premi è l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Awards. Con i risultati dell'ultima edizione, condotta da Snoop Dogg e andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la popstar ha ufficialmente superato Beyoncé (rimasta a quota 30). Swift si è aggiudicata il premio principale, quello per il Miglior video dell'anno per il suo brano "The Fate of Ophelia", dedicandolo a Dolly Parton. A questo è seguito il riconoscimento inedito Artist Director Honors, che premia gli artisti che hanno contribuito a innovare il linguaggio dei videoclip. Si è, inoltre, aggiudicata il premio per la Miglior regia per il video di "Opalite". Durante la serata, la cantante ha anche presentato in anteprima il video del nuovo singolo "Patient Zero", da lei stessa diretto e con protagonisti Dakota Johnson e Colin Farrell.