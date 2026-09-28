MTV VMA 2026, Taylor Swift da record e Madonna Artista dell'anno
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
Taylor Swift da record: con 33 premi è l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Awards. Con i risultati dell'ultima edizione, condotta da Snoop Dogg e andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la popstar ha ufficialmente superato Beyoncé (rimasta a quota 30). Swift si è aggiudicata il premio principale, quello per il Miglior video dell'anno per il suo brano "The Fate of Ophelia", dedicandolo a Dolly Parton. A questo è seguito il riconoscimento inedito Artist Director Honors, che premia gli artisti che hanno contribuito a innovare il linguaggio dei videoclip. Si è, inoltre, aggiudicata il premio per la Miglior regia per il video di "Opalite". Durante la serata, la cantante ha anche presentato in anteprima il video del nuovo singolo "Patient Zero", da lei stessa diretto e con protagonisti Dakota Johnson e Colin Farrell.
Madonna ha aperto lo spettacolo affiancata dalle sue recenti collaboratrici Sabrina Carpenter e Charli XCX. La pop star è la grande vincitrice della serata, avendo portato a casa tre premi: Artista dell'anno, Miglior video musicale dance per il cortometraggio "Confessions II" e Miglior collaborazione per la canzone "Bring Your Love" con Sabrina Carpenter.
© IPA | Taylor Swift MTV Video Music Awards 2026
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Tra i premi principali della serata, i BTS hanno trionfato con "Swim", conquistando il riconoscimento per la Canzone dell'anno e vincendo come miglior gruppo. LISA ha invece ottenuto il premio come Miglior pop artist grazie a "Dream", brano inciso insieme a Kentaro Sakaguchi, mentre Sienna Spiro è stata eletta Miglior rivelazione (Best New Artist). Nella categoria rap premiate Cardi B e Kehlani con "Safe", e nell'R&B il plauso a Bruno Mars "I Just Might". Completano il quadro Olivia Rodrigo, premiata per il Miglior brano alternative con "the cure", Bad Bunny per la categoria Latin con "NUEVAYoL" ed Ella Langley per il country con "Choosin' Texas".
Sul fronte del rock, i Nirvana sono stati insigniti del prestigioso Video Vanguard Award, ritirato dai membri Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear. Durante il discorso, Krist Novoselic ha reso omaggio allo storico frontman Kurt Cobain e ha espresso la sua gratitudine ai fan per l'affetto che continuano a dimostrare nei confronti della band. Con questo trionfo, i Nirvana diventano il primo gruppo a ricevere il riconoscimento dai tempi dei Duran Duran nel 2003.