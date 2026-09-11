Il nome richiamava il suo ruolo nel film Arachnophobia del 1990, nel quale interpretava il dottor Ross Jennings. Il verme è una specie capace di attaccare e uccidere le tarantole ed è ermafrodita. Daniels aveva accolto con ironia e soddisfazione il riconoscimento, spiegando che l'omaggio a lui e al film lo aveva fatto sorridere: "A Hollywood non hai davvero sfondato finché non sei stato riconosciuto da chi lavora nel campo della parassitologia".