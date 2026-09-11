Jennifer Lawrence sbarca su Instagram e mette in guardia i fan

Jennifer Lawrence poco dopo il reel, ha pubblicato una storia per ribadire il concetto. "Ti prego, sii consapevole. Ogni cammento sgradevole o aggressivo può fare male alla bambina", per poi sottolineare, con la sua solita ironia, che la bambina è lei. Al momento sembra che i fan abbiano recepito il messaggio, e l'attrice ha ricevuto messaggi di affetto da parte dei colleghi. Lily Collins l'accoglie con un "Eccola!" e Will di Stranger Things, Noah Schnapp, esprime la sua gioia scrivendo: "Questo è il giorno più bello della mia vita". C'è anche chi, come l'account Batman, si offre ironicamente di proteggere la sezione commenti dalla negatività. Ma il commento più chiacchierato è quello dell'attrice e amica Dakota Johnson, che non perde l'occasione per fare dell'ironia sull'ultimatum di Lawrence e dà il suo benvenuto sulla piattaforma con un succinto "Slut!". Una provocazione bonaria.