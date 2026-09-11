La rock band britannica Muse ha modificato i propri identificativi sui social media cambiandoli in @museband, dopo anni. Il vecchio nome utente, @muse, è ora associato, su X e Instagram, all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Al momento, né Meta né i rappresentanti del gruppo musicale hanno rilasciato dichiarazioni per illustrare le modalità del trasferimento. Il cambiamento è stato notato dagli utenti delle piattaforme, come riportano vari siti specializzati tra cui Engadget, che ha scoperto il cambio di nome del gruppo già a giugno.
L'ironica coincidenza del nome
Il processo è diventato evidente al grande pubblico martedì 8 settembre, con il debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale di Meta, che ha iniziato a operare tramite l'account prima appartenente al gruppo del frontman Matt Bellamy. Durante le prime fasi del lancio si è verificato un temporaneo disguido tecnico: alcuni post iniziali dell'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, e di altri dirigenti menzionavano il nuovo account della band anziché quello dell'agente IA.
Un fenomeno già visto
Alcuni fan hanno commentato l'avvenimento sui social, notando una certa particolarità nell'evento, dato che la produzione musicale dei Muse esplora frequentemente il tema del rapporto tra l'essere umano, lo sviluppo tecnologico e il futuro digitale. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome "@Meta" su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo.