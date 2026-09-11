La rock band britannica Muse ha modificato i propri identificativi sui social media cambiandoli in @museband, dopo anni. Il vecchio nome utente, @muse, è ora associato, su X e Instagram, all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Al momento, né Meta né i rappresentanti del gruppo musicale hanno rilasciato dichiarazioni per illustrare le modalità del trasferimento. Il cambiamento è stato notato dagli utenti delle piattaforme, come riportano vari siti specializzati tra cui Engadget, che ha scoperto il cambio di nome del gruppo già a giugno.