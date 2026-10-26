Toquinho torna live in Italia per i suoi 60 di musica

Una delle pagine più belle del lungo rapporto di Toquinho con l'Italia è senza dubbio "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", lo straordinario album realizzato insieme a Ornella Vanoni e Vinícius de Moraes nel 1976, che proprio quest'anno celebra i cinquant'anni dalla sua uscita. Per l'occasione, il 13 novembre Nar International ne pubblica una nuova edizione celebrativa, che porta alla luce nuove tracce mai pubblicate e inediti scambi di battute tra i tre artisti che restituiscono tutta la complicità, l'affetto e il clima creativo vissuto in studio a Roma 50 anni fa, esaltando gli elementi chiave che hanno decretato il successo del disco.