"La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria"

Toquinho torna live in Italia per i suoi 60 di musica

Prima data il 4 febbraio a Firenze, poi Milano e Roma. Al suo fianco Camilla Faustino

26 Ott 2026 - 07:00
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

L'icona della musica brasiliana Toquinho torna live in Italia a febbraio con il tour "60 Anni di musica". In questo spettacolo Toquinho, con la sua inseparabile chitarra, ripercorrerà i brani più significativi di una carriera lunga oltre 60 anni. Un viaggio musicale che renderà omaggio anche agli amici, ai compositori e ai collaboratori che hanno condiviso con lui questo percorso. Al suo fianco Camilla Faustino, considerata una delle più grandi voci della cosiddetta "Nuova MPB" (Música Popular Brasileira), che grazie al suo talento aggiungerà dinamismo e colore ai concerti.

Leggi anche

Vanoni: "Suicidio di Tenco? Tragico e ridicolo"

Morta a 91 anni Ornella Vanoni, icona della musica italiana

La collaborazione con Ornella Vanoni

  Una delle pagine più belle del lungo rapporto di Toquinho con l'Italia è senza dubbio "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", lo straordinario album realizzato insieme a Ornella Vanoni e Vinícius de Moraes nel 1976, che proprio quest'anno celebra i cinquant'anni dalla sua uscita. Per l'occasione, il 13 novembre Nar International ne pubblica una nuova edizione celebrativa, che porta alla luce nuove tracce mai pubblicate e inediti scambi di battute tra i tre artisti che restituiscono tutta la complicità, l'affetto e il clima creativo vissuto in studio a Roma 50 anni fa, esaltando gli elementi chiave che hanno decretato il successo del disco. 

Queste le date: 4 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, 6 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano, 9 febbraio all'Auditorium della Conciliazione di Roma.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ornella vanoni

Sullo stesso tema