Antonello Venditti ricoverato in ospedale

Antonello Venditti è stato operato in un ospedale di Roma e "sta bene". È quanto riporta Il Messaggero, il quale spiega che l'intervento chirurgico era programmato e parla di un clima di massima riservatezza intorno alla notizia. Non è infatti noto il motivo dell'operazione.
Il giornale specifica, inoltre, che l'operazione non avrebbe nulla a che vedere con quella all'occhio a cui Venditti si era sottoposto nel 2022. In quell'occasione, il cantautore 77enne aveva annunciato l'intervento ai fan.
Venditti tornerà sul palco l'8 marzo
Venditti tornerà sul palco l'8 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma, durante la prima data del suo nuovo tour nei palasport "In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali".