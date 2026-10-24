A rendere il caso ancora più curioso è il presunto passato sentimentale tra il musicista e la donna che vorrebbe far allontanare dalla sua proprietà. Secondo quanto riferito, Wonder ed Efferson avrebbero avuto una relazione alla fine degli anni Ottanta e sarebbero persino stati fidanzati ufficialmente. Un legame che risalirebbe proprio al periodo in cui Carmen avrebbe iniziato a vivere nella casa di Los Angeles. Non è però chiaro, sulla base delle informazioni riportate, quali fossero nel dettaglio gli accordi privati tra i due né come si siano evoluti nel corso degli anni. La vita sentimentale del cantante, nel frattempo, ha preso un'altra direzione. Stevie Wonder è sposato dal 2017 con Tomeeka Robyn Bracy, sua terza moglie.