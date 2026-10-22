Il video era diventato virale, attirando anche l'attenzione dello staff della popstar. Organizzare l'incontro, però, non è stato semplice. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, Cash ha avuto una seconda occasione ed è stata invitata a Los Angeles per il concerto del 18 ottobre. Questa volta è riuscita a incontrare Miley, che non si è limitata a salutarla o a scattare una fotografia insieme a lei. Ha ascoltato infatti la sua richiesta e l'ha aiutata a completare il taglio dei capelli, rendendo più "lieve" - per quanto possibile - un momento doloroso.