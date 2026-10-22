Fotogallery - Ai Grammy la grande notte di Taylor Swift, Billie Eilish e Miley Cyrus
© IPA
© IPA
Aveva un desiderio prima di iniziare la chemioterapia: farsi rasare i capelli da Miley Cyrus. E alla fine Cash Jacobs, giovane fan della popstar americana, è riuscita a realizzarlo. La cantante, 33 anni, ha incontrato Cash nel backstage dell'Hollywood Bowl di Los Angeles e ha preso personalmente in mano il rasoio. Un momento ripreso dalle telecamere e poi condiviso sui social, dove il video ha commosso migliaia di utenti.
Cash Jacobs sta affrontando un tumore al seno al terzo stadio. Prima di cominciare le cure, aveva deciso di raccontare la sua storia su TikTok, lanciando un appello nella speranza che arrivasse fino alla sua cantante preferita. La richiesta era insolita: voleva che fosse proprio Miley Cyrus a rasarle i capelli, anticipando così uno degli effetti più temuti della chemioterapia.
Il video era diventato virale, attirando anche l'attenzione dello staff della popstar. Organizzare l'incontro, però, non è stato semplice. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, Cash ha avuto una seconda occasione ed è stata invitata a Los Angeles per il concerto del 18 ottobre. Questa volta è riuscita a incontrare Miley, che non si è limitata a salutarla o a scattare una fotografia insieme a lei. Ha ascoltato infatti la sua richiesta e l'ha aiutata a completare il taglio dei capelli, rendendo più "lieve" - per quanto possibile - un momento doloroso.
Nel filmato si vede Miley alle prese con il rasoio, mentre scherza con Cash e si complimenta per il risultato. La cantante cerca di alleggerire il momento con qualche battuta, tra sorrisi e abbracci. Durante la chiacchierata, Miley parla anche della musica e di come riesca a far incontrare persone che altrimenti non avrebbero mai avuto occasione di conoscersi.
Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del Web, suscitando numerosi commenti da parte dei fan della cantante. Per Cash, però, il ricordo più importante non sarà soltanto quello di aver incontrato il suo idolo, ma di aver avuto accanto proprio lei in un momento così delicato della sua vita.
© IPA
© IPA