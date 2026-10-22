Un'icona che ha riscritto le regole del pop - Il fascino del nuovo look si inserisce in una carriera che ha fatto della trasformazione uno dei suoi tratti distintivi. Janet Jackson è una delle figure più influenti della musica contemporanea: cresciuta nella celebre famiglia Jackson, è riuscita a costruire una personalità artistica autonoma, affermandosi ben oltre il legame con il fratello Michael e con la dinastia musicale da cui proviene. Album come Control, Rhythm Nation 1814 e The Velvet Rope hanno segnato momenti fondamentali nella storia del pop e dell'R&B, grazie a sonorità innovative, coreografie riconoscibili e testi capaci di affrontare temi sociali e personali.