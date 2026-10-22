Janet Jackson sorprende ancora una volta con un cambio di look inatteso. La star americana è quasi irriconoscibile con un caschetto castano scalato, caratterizzato da onde leggermente spettinate e da una frangia lunga portata di lato. Un'acconciatura dal carattere deciso, ma allo stesso tempo naturale, che mette in risalto i lineamenti del viso e aggiunge una nuova sfumatura al suo stile. L'immagine postata su Instagram ha attirato rapidamente l'attenzione dei fan, che hanno accolto la trasformazione con numerosi commenti entusiasti.
Tutte le trasformazioni di Janet
Il nuovo taglio rappresenta un cambiamento rispetto alle acconciature che Janet Jackson ha sfoggiato negli ultimi mesi, tra trecce boho color ramato, lunghe ponytail e chiome scure dal volume importante. La cantante ha sempre dimostrato una notevole versatilità sul fronte beauty, alternando tagli corti, capelli lunghi, ricci definiti e look più audaci. Non è la prima volta che sceglie di modificare radicalmente la propria immagine. Il look sfoggiato da Janet richiama anche alcune tendenze beauty degli anni Novanta, periodo fondamentale per la sua evoluzione artistica e stilistica.
Un'icona che ha riscritto le regole del pop - Il fascino del nuovo look si inserisce in una carriera che ha fatto della trasformazione uno dei suoi tratti distintivi. Janet Jackson è una delle figure più influenti della musica contemporanea: cresciuta nella celebre famiglia Jackson, è riuscita a costruire una personalità artistica autonoma, affermandosi ben oltre il legame con il fratello Michael e con la dinastia musicale da cui proviene. Album come Control, Rhythm Nation 1814 e The Velvet Rope hanno segnato momenti fondamentali nella storia del pop e dell'R&B, grazie a sonorità innovative, coreografie riconoscibili e testi capaci di affrontare temi sociali e personali.
Brani come That's the Way Love Goes, Together Again e All for You continuano a essere ascoltati da generazioni diverse. Con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, diversi Grammy Awards e l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2019, Janet ha consolidato uno status che va ben oltre quello di cantante: è un riferimento culturale per la musica, la danza e la moda.