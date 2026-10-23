Chi sarà il nuovo James Bond? Callum Turner e Jack Lowden in finale
Il protagonista della serie cinematografica, ispirata ai romanzi di Ian Fleming, sarà scelto entro fine anno. C'è un altro nome in gara ancora misterioso
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Il prossimo James Bond avrà presto un volto. Secondo fonti di Variety, la casa di produzione cinematografica farà i provini finali per il nuovo 007 nei prossimi giorni. Tra i nomi più papabili quelli di Callum Turner e Jack Lowden, anche se gli agenti dei due attori non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Il film sarà diretto da Denis Villeneuve, regista della saga Dune, e il casting è affidato a Nina Gold.
Chi sono Turner e Lowden
I nomi dei due attori britannici, negli ultimi mesi, sono quelli più in lizza. Jack Lowden, è al momento, secondo gli addetti ai lavori, quello con maggiori chances. Il collega Gary Oldman, con lui in Slow Horses, ha fatto intendere che l'attore sia alle fasi finali per interpretare il ruolo della spia inglese più famosa al mondo. La moglie di Lowden, Saoirse Ronan, ha però attenuato i rumors: "Non è proprio un argomento di cui si parla in casa nostra", ha dichiarato l'attrice protagonista in Piccole Donne del 2019.
Callum Turner, marito della popstar Dua Lipa, era il favorito a inizio anno per la parte, al punto che i fan della coppia si immaginavano già una colonna sonora firmata dall'artista di origini kosovare. L'attore, rispondendo alla stampa lo scorso febbraio, aveva detto che era "un po' presto per parlarne".
Spunta il terzo nome
Non solo Turner e Lowden, come possibile James Bond spunta il nome di Josh O' Connor, l'interprete di Carlo nella acclamata serie tv "The Crown". E poi si vocifera di un misterioso quarto nome, ancora rimasto segreto. Tutti gli attori che aspirano a interpretare il nuovo 007 hanno 36 anni e sono più alti di un metro e ottantacinque.
Le prove da superare
Gli attori che prenderanno parte ai casting dovranno fare un provino sui generis: non solo recitazione, ma anche prove fisiche. Oltre a dialoghi, gli aspiranti James Bond dovranno fare acrobazie, simulare combattimenti e avere una scioltezza davanti alla camera da presa. Il singolo ciak che tutti i candidati devono superare è il rifacimento della celebre scena ripresa dal film "A 007, dalla Russia con amore".
La simulazione, con un vero set ricreato, si svolge così: il protagonista, rientrato in albergo, si toglie la camicia ed entra in bagno. Sentendo un rumore, impugna la pistola e torna in camera incontrando una misteriosa sexy spia. Da lì partono battute seducenti e ironiche. Questa prova serve ai responsabili dei casting per capire se l'interprete mantiene il controllo assoluto in una situazione "mortale", non perdendo il sex appeal.
Se l'attore piace, a quel punto, gli viene cucito uno smoking su misura. In questo modo i produttori possono osservare come l'artista si muove sul set, come cammina e quanto è agile e fluido nei movimenti. Le caratteristiche richieste per interpretare l'affascinante spia sono un fisico atletico, il fascino, la presenza scenica e capacità attoriali solide. Non da meno eleganza e portamento innato. Gli attori, come da tradizione, devono essere britannici e con un target di età spesso tra i 30 e i 40 anni.
I James Bond che hanno fatto la storia
Lo storico volto di 007 è stato l'indimenticabile Sean Connery, ha interpretato sei pellicole della saga e ha ridefinito l'iconografia del personaggio incentrando spietatezza, magnetismo ed eleganza. Roger Moore, ha preso parte a ben sette pellicole e ha donato agli spettatori un James Bond più ironico e scanzonato.
Negli anni più moderni, Pierce Brosnan ha unito un fascino irresistibile e un'eleganza unica, oltre a doti acrobatiche e fisiche richieste per il cinema contemporaneo. L'ultimo interprete è stato Daniel Craig: con il suo sguardo glaciale, l'attore è stato in grado di dare un maggiore spessore emotivo al personaggio, facendo conoscere ai fan anche lati nascosti del carattere del protagonista.