I Beatles tornano ad attraversare le strisce di Abbey Road (grazie alla magia del cinema)

Quella mattina dell’8 agosto, l'entourage del gruppo si accordò con un vigile perché bloccasse brevemente il traffico sulla strada a poche centinaia di metri dal Regent’s Park. Il fotografo amico di Lennon e soci Iain Macmillan ebbe appena dieci minuti per salire su una scaletta e scattare quelle sei foto che vennero poi esaminate da McCartney. Quest'ultimo scelse alla fine l'unica in cui tutti e quattro avevano le gambe distese e una posa naturale, aggiungendo come postilla che non venisse scritto sulla cover né il nome del gruppo né quello del disco. La casa discografica non fu entusiasta di quest'ultimo desiderata ma quelli erano i Beatles e sapevano benissimo che alla fine avrebbero venduto anche con una copertina "muta". Non ci volle molto a dargli ragione, con il lavoro che salì in fretta al primo posto delle classifiche, rendendo quell'immagine subito iconica.