La (tormentata) vita di Amy Winehouse diventa un musical

Un musical su Amy Winehouse è ufficialmente in fase di sviluppo per il West End di Londra, lo riferisce Variety. Nel progetto dovrebbe essere coinvolta la produttrice premio Tony, Catherine Schreiber (nota per "Cabaret" e "Rent"), nonché il padre della Winehouse, Mitch. Variety scrive anche che i provini sono già in corso, sebbene lo spettacolo sia ancora nelle fasi iniziali. Non sono stati ancora annunciati un titolo ufficiale, un regista, un teatro specifico o una data di debutto. La cantante ha pubblicato solo due album in studio prima della sua scomparsa nel 2011 a 27 anni, "Frank" (2003) e "Back to Black" (2006).