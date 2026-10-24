La (tormentata) vita di Amy Winehouse diventa un musical

Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse sul set di "Back To Black"
© Ipa
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Un musical su Amy Winehouse è ufficialmente in fase di sviluppo per il West End di Londra, lo riferisce Variety. Nel progetto dovrebbe essere coinvolta la produttrice premio Tony, Catherine Schreiber (nota per "Cabaret" e "Rent"), nonché il padre della Winehouse, Mitch. Variety scrive anche che i provini sono già in corso, sebbene lo spettacolo sia ancora nelle fasi iniziali. Non sono stati ancora annunciati un titolo ufficiale, un regista, un teatro specifico o una data di debutto. La cantante ha pubblicato solo due album in studio prima della sua scomparsa nel 2011 a 27 anni, "Frank" (2003) e "Back to Black" (2006).
Non è chiaro se l'adattamento musicale si baserà sulla vita di Amy Winehouse, come il musical biografico su Tina Turner, o se sarà più sulla scia di "Mamma Mia!", che utilizza le canzoni degli ABBA per accompagnare una storia originale. La possibilità di un musical sulla vita di Amy Winehouse, che includa alcune delle sue canzoni più famose, è già stata presa in considerazione in passato, se ne cominciò a parlare sin dal 2017, invece un film biografico "Back to Black", è uscito due anni fa. La pellicola vedeva come protagonista Marisa Abela (nota per la serie Industry) nei panni della Winehouse e alla regia Sam Taylor-Johnson.
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