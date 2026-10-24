Undici anni dopo l'ultima volta di Mariah Carey dal vivo in Italia, il conto alla rovescia è finalmente iniziato: l'11 luglio 2027 la superstar americana salirà per la prima volta sul palco del Lucca Summer Festival, regalando al pubblico italiano un appuntamento speciale nell'anno in cui la manifestazione festeggia il suo trentesimo anniversario. La cornice sarà quella delle Mura storiche, scenario che accoglierà l'unica data italiana annunciata per il concerto.
Quando escono i biglietti?
L'annuncio del concerto ha acceso l'entusiasmo degli appassionati, ma per assicurarsi un posto sarà importante segnare due date sul calendario. La prevendita partirà mercoledì 28 ottobre alle ore 10 e terminerà giovedì 29 ottobre alle 23:59. La vendita generale aprirà invece venerdì 30 ottobre alle ore 11.
Le canzoni che hanno fatto la storia
Bastano poche note per riconoscere Mariah Carey. La sua voce, celebre per l’estensione e la capacità di passare dalle interpretazioni più intime alle esplosioni vocali, ha accompagnato oltre tre decenni di musica pop e R&B. Il concerto potrebbe essere l'occasione per ripercorrere un repertorio che comprende brani entrati nell’immaginario collettivo come Hero , Without You, Fantasy, Always Be My Baby, My All e We Belong Together.
Oltre 200 milioni di dischi venduti
Mariah Carey ha venduto oltre 200 milioni di album nel mondo e ha conquistato 19 singoli al primo posto della Billboard Hot 100, un record per un artista solista. Diciotto di questi brani risultano scritti o co-scritti dalla stessa cantante, a conferma del suo ruolo anche nella composizione dei successi che l'hanno resa celebre. Il suo palmarès comprende cinque Grammy Awards, dieci American Music Awards e importanti riconoscimenti legati alla sua influenza sulla musica internazionale, tra cui il titolo di Billboard Artist of the Decade e l'Icon Award. L'ingresso nella Songwriters Hall of Fame ha celebrato il suo contributo alla scrittura musicale, mentre nel 2026 le è stato attribuito il riconoscimento MusiCares Person of the Year.
Il nuovo capitolo della cantante
Il ritorno sulle scene si accompagna anche a una nuova fase discografica. Con Here For It All, il suo sedicesimo album in studio e il primo dopo sette anni, Mariah Carey ha riportato al centro le proprie radici soul e R&B, puntando su sonorità personali e su una scrittura più intima. Il disco ha debuttato nella Top 10 della Billboard 200 e ha raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi Top Album Sales e Top R&B Albums, secondo i dati riportati nella presentazione del progetto. Intanto, la cantante continua a coltivare uno dei legami più forti della sua carriera con il periodo natalizio. A fine novembre è previsto il via del Christmastime Tour nel Regno Unito, mentre il concerto di Lucca guarda già all'estate successiva.