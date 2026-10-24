Il ritorno sulle scene si accompagna anche a una nuova fase discografica. Con Here For It All, il suo sedicesimo album in studio e il primo dopo sette anni, Mariah Carey ha riportato al centro le proprie radici soul e R&B, puntando su sonorità personali e su una scrittura più intima. Il disco ha debuttato nella Top 10 della Billboard 200 e ha raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi Top Album Sales e Top R&B Albums, secondo i dati riportati nella presentazione del progetto. Intanto, la cantante continua a coltivare uno dei legami più forti della sua carriera con il periodo natalizio. A fine novembre è previsto il via del Christmastime Tour nel Regno Unito, mentre il concerto di Lucca guarda già all'estate successiva.