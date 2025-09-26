Mariah Carey torna dopo sette anni con "Here for It All"

L'attesa dei fan è finita: Mariah Carey è tornata con "Here For It All". L'artista femminile più venduta di tutti i tempi con oltre 200 milioni di dischi ha appena pubblicato il suo nuovo album, sette anni dopo l'ultimo, "Caution". La popstar aveva già condiviso due singoli come la sognante "Type Dangerous" e la zuccherina "Sugar Sweet", ma ora abbiamo l'intera raccolta di undici tracce. "Here For It All" fonde tutti i tratti distintivi di Mariah: pop, r&b, gospel e hip hop, celebrando ogni epoca del suo sound iconico.