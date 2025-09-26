Mariah Carey torna dopo sette anni con "Here for It All"

Il sedicesimo lavoro in studio celebra ogni epoca del suo iconico sound
L'attesa dei fan è finita: Mariah Carey è tornata con "Here For It All". L'artista femminile più venduta di tutti i tempi con oltre 200 milioni di dischi ha appena pubblicato il suo nuovo album, sette anni dopo l'ultimo, "Caution". La popstar aveva già condiviso due singoli come la sognante "Type Dangerous" e la zuccherina "Sugar Sweet", ma ora abbiamo l'intera raccolta di undici tracce. "Here For It All" fonde tutti i tratti distintivi di Mariah: pop, r&b, gospel e hip hop, celebrando ogni epoca del suo sound iconico.
"Type Dangerous" ha vinto il premio come miglior R&B agli MTV Video Music Awards del 2025, dove Mariah Carey ha ricevuto il Michael Jackson Video Vanguard Award, ed è diventata anche la sua storica 50esima hit nella Billboard Hot 100, nonché la sua prima posizione nella classifica Adult R&B Airplay in quasi 20 anni. Il nuovo album include anche collaborazioni con Anderson .Paak ("Play This Song") e The Clark Sisters ("Jesus I Do").
Il nuovo album segna una nuova era anche a livello discografico per Mariah: è infatti il primo progetto rilasciato sotto Gamma., la media company fondata nel 2023 dall’ex dirigente Apple Larry Jackson, con cui la cantante ha firmato un accordo multi-album. A rafforzare la squadra creativa anche la presenza di L.A. Reid nel ruolo di executive producer, come già accaduto nei due album simbolo della “seconda vita” artistica della star, "The Emancipation of Mimi" (2005) e "Memoirs of an Imperfect Angel" (2009).
