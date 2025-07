Mariah Carey annuncia a sorpresa l'uscita del suo nuovo album "Here For It All"

Mariah Carey annuncia a sorpresa l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Here For It All", fuori dal 26 settembre

Con un messaggio su Instagram, anticipato da alcuni post riepilogativi dei precedenti dischi, da MC1 a MC15, fino alla cover bianca di MC16, il nuovo, la cantante ha così comunicato ai fan il suo ritorno sulla scena discografica dopo 7 anni di silenzio musicale. L'annuncio è accompagnato da un breve video teaser in cui l'artista su tacchi a spillo vertiginosi, sorride alla camera: sul finale la sua voce intona quella che sembra essere la title track dell'album. "L’ho mantenuto segreto per quella che mi è sembrata un’eternità. Adesso ci siamo quasi e non vedo l’ora che lo possiate ascoltare" ha scritto la popstar in una storia Instagram.