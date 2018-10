Mariah Carey, a novembre arriva il nuovo disco: si intitola "Caution"

E' stato annunciato ufficialmente il ritorno di Mariah Carey. Il 16 novembre arriverà il suo nuovo album intitolato "Caution", a quattro anni di distanza dal precedente "Me. I am Mariah... The Elusive Chanteuse". Il disco includerà i due singoli recentemente pubblicati "GTFO" e "With You", che hanno riportato il nome di della pop star nelle playlist internazionali.