Mariah Carey torna con l'album "Caution"

Si avvicina il Natale e torna anche la reginetta della stagione: Mariah Carey. La cantante ha infatti presentato il suo 15esimo disco "Caution", anticipato dai singoli "GTFO", "With You", "The Distance" (feat. Ty Dolla $ign) e "A No No". Per l'occasione la diva ha organizzato un grande evento a New York, la "Mariah Experience", per incontrare personalmente i fan fino al 4 dicembre.