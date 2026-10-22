Mariah Carey apre un Christmas bar a Londra: cocktail e atmosfera natalizia alla O2 Arena
Dal 19 novembre, la regina del Natale avrà un bar tutto suo all’interno della O2 Arena di Londra, in concomitanza con i suoi concerti con drink ispirati alla cantante, decorazioni scintillanti e le immancabili canzoni delle feste
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Quando si inizia a sentire in radio All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey è ufficialmente scattato il countdown per le feste. Da oltre tre decenni la popstar americana regina del Natale grazie al suo successo intramontabile si prepara a conquistare Londra con un'iniziativa che promette di portare lo spirito natalizio direttamente al bancone di un bar. Il prossimo 19 novembre, all'interno della O2 Arena, aprirà un Christmas pop-up bar interamente dedicato all'artista. L'inaugurazione coinciderà con i suoi concerti nella celebre arena londinese, offrendo ai fan un'occasione in più per immergersi nel mondo natalizio di Mariah Carey.
Un bar scintillante dedicato alla Regina del Natale
Dopo tre anni di iniziative negli Stati Uniti, il progetto arriva per la prima volta nel Regno Unito, con un concept che punta tutto su decorazioni spettacolari, atmosfere festive e dettagli pensati per celebrare l'universo di Mariah Carey. Gli ambienti saranno ricchi di allestimenti a tema e angoli scenografici perfetti per scattare fotografie e condividere sui social la propria esperienza. Non mancheranno, naturalmente, le canzoni natalizie della popstar, da ascoltare e cantare insieme mentre si brinda, trasformando la visita in una vera e propria celebrazione musicale delle feste. Tra le iniziative previste ci sarà anche la possibilità di scrivere una lettera direttamente a Mariah, il Babbo Natale in gonnella, un piccolo rituale pensato per rendere ancora più speciale l'esperienza dei fan.
Cocktail natalizi e il liquore firmato Mariah Carey
Il menu promette di essere altrettanto in tema. I cocktail saranno in gran parte ispirati al liquore alla crema irlandese associato alla cantante, con proposte pensate per accompagnare l'atmosfera festiva del locale. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva in cui musica, drink e cultura pop si incontrano, con il Natale come protagonista assoluto.
All I Want for Christmas Is You
Se oggi Mariah Carey è considerata la regina del Natale, il merito è soprattutto di All I Want for Christmas Is You, il singolo pubblicato nel 1994 e diventato, in oltre trent'anni, uno dei simboli musicali più riconoscibili delle festività. Ogni anno, con l'avvicinarsi di dicembre, la canzone torna puntualmente nelle classifiche e nelle playlist di tutto il mondo, accompagnando addobbi, regali, cene in famiglia e atmosfere natalizie. Un successo straordinario che ha trasformato il brano in un appuntamento irrinunciabile e la sua interprete in una presenza quasi imprescindibile del periodo festivo.