Dopo tre anni di iniziative negli Stati Uniti, il progetto arriva per la prima volta nel Regno Unito, con un concept che punta tutto su decorazioni spettacolari, atmosfere festive e dettagli pensati per celebrare l'universo di Mariah Carey. Gli ambienti saranno ricchi di allestimenti a tema e angoli scenografici perfetti per scattare fotografie e condividere sui social la propria esperienza. Non mancheranno, naturalmente, le canzoni natalizie della popstar, da ascoltare e cantare insieme mentre si brinda, trasformando la visita in una vera e propria celebrazione musicale delle feste. Tra le iniziative previste ci sarà anche la possibilità di scrivere una lettera direttamente a Mariah, il Babbo Natale in gonnella, un piccolo rituale pensato per rendere ancora più speciale l'esperienza dei fan.