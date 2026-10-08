Questa volta niente palco, microfono o luci da concerto. A Milano, Mariah Carey ha scelto un incontro con l’arte per raccontare ai suoi follower una tappa del suo soggiorno italiano. La cantante americana, interprete della celeberrima "All I Want for Christmas Is You", ha visitato il Museo del Cenacolo Vinciano e si è fermata davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci per un selfie, poi condiviso sui social. Un’immagine semplice, ma sufficiente a trasformare ancora una volta uno dei luoghi simbolo della città in una destinazione per le star internazionali.