Mariah Carey, in vendita il suo "regno" a New York: ecco la cifra da capogiro
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Questa volta niente palco, microfono o luci da concerto. A Milano, Mariah Carey ha scelto un incontro con l’arte per raccontare ai suoi follower una tappa del suo soggiorno italiano. La cantante americana, interprete della celeberrima "All I Want for Christmas Is You", ha visitato il Museo del Cenacolo Vinciano e si è fermata davanti all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci per un selfie, poi condiviso sui social. Un’immagine semplice, ma sufficiente a trasformare ancora una volta uno dei luoghi simbolo della città in una destinazione per le star internazionali.
Il Cenacolo, custodito nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, continua così ad attirare nomi di primo piano. Nelle ultime settimane anche Dua Lipa ha scelto Milano per qualche giorno, impegnata nelle riprese di un progetto ancora avvolto dal mistero.
La popstar ha alternato gli impegni professionali a una vera immersione nella città: dalla visita al Cenacolo alle installazioni della Fondazione Prada, passando per i tavoli della Latteria San Marco e del Salumaio di Montenapoleone. Con lei c’erano il fratello Gjin Lipa e alcuni amici italiani, immortalati tra pasta al pomodoro, ostriche e cocktail.
Il soggiorno milanese di Dua Lipa ha avuto anche una parentesi mondana. Avvistata tra piazza della Scala e la Galleria Vittorio Emanuele II, si è concessa ai fan davanti al caffè Sant Ambroeus, tornando poi a scherzare sul suo rapporto con Milano: "Ciao ragazzi, ci vediamo dopo ok? Baci. Milan...Such a cool place".
La cantante aveva già trasformato la città in un piccolo tormentone durante la copertura americana delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, quando aveva attraversato la Galleria sotto una finta nevicata. Stavolta ha assistito alla prima della Traviata alla Scala, con Giuliano Calza, fondatore di GCDS, dal palco reale. E mentre Mariah Carey si gode Leonardo, Milano continua a confermarsi una calamita per le grandi popstar.
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