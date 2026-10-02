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Dua Lipa a Milano tra cene e "Cenacolo"

La star ha anche ricreato il trend delle Olimpiadi: "Milan... such a cool place"

02 Ott 2026 - 11:25
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Dua Lipa ha postato alcune foto della sua permanenza a Milano. La star si sta godendo la città insieme al fratello e agli amici tra buon cibo e visite alle bellezze del capoluogo meneghino, in primis il "Cenacolo Vinciano". Su TikTok, la cantante ha anche ricreato il trend delle Olimpiadi: "Milan... such a cool place".

Il trend delle Olimpiadi

 Il trend è nato dopo che Dua Lipa ha pronunciato la frase "Milan... such a cool place" in un video promozionale per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il meme è diventato subito virale, anche perché nel filmato la star pronunciava qualche parola in italiano. 

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Nelle ultime settimane, la cantante è stata spesso a Milano. Il 19 settembre, ha assistito alla prima de "La traviata" di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala di Milano

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