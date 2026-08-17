Dua Lipa a Portofino per un addio al nubilato tra amiche: le foto

La Riviera ligure si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle celebrity internazionali. Dopo i Beckham, infatti, anche Dua Lipa è stata avvistata a Portofino, dove ha scelto di trascorrere un fine settimana all'insegna del divertimento insieme a un gruppo di amiche. La popstar è arrivata in Italia per festeggiare Ella, una sua cara amica prossima alle nozze, trasformando il soggiorno in un vero e proprio addio al nubilato in stile dolce vita.