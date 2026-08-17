Dua Lipa a Portofino per un addio al nubilato tra amiche: le foto

© Instagram | Dua Lipa a Portofino con le amiche
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La Riviera ligure si conferma ancora una volta una delle mete preferite dalle celebrity internazionali. Dopo i Beckham, infatti, anche Dua Lipa è stata avvistata a Portofino, dove ha scelto di trascorrere un fine settimana all'insegna del divertimento insieme a un gruppo di amiche. La popstar è arrivata in Italia per festeggiare Ella, una sua cara amica prossima alle nozze, trasformando il soggiorno in un vero e proprio addio al nubilato in stile dolce vita.
La presenza della cantante nel borgo ligure è stata confermata venerdì 14 agosto. Dua Lipa, che già in passato aveva soggiornato a Portofino, sarebbe tornata questa volta per accompagnare l'amica Ella verso il matrimonio. Per raggiungere la Riviera avrebbe utilizzato un jet privato, prima di sistemarsi con la sua comitiva allo Splendido Belmond, uno degli hotel cinque stelle più prestigiosi della zona, affacciato direttamente sul mare.
Il viaggio si è trasformato così in una piccola reunion tutta al femminile, tra giornate in barca, risate, balli e momenti di festa condivisi anche sui social. Le immagini mostrano la cantante insieme alla sua "girl squad", tra outfit estivi e scorci del borgo ligure.
Per Dua Lipa si tratta di un'estate particolarmente legata ai matrimoni. All'inizio di giugno era stata infatti lei a trovarsi al centro dell'attenzione in veste di sposa, dopo le nozze con Callum Turner celebrate in Sicilia. Questa volta, invece, il ruolo è completamente diverso: la popstar è diventata una delle amiche incaricate di festeggiare la futura sposa. Il soggiorno italiano potrebbe inoltre anticipare un altro momento importante. Resta infatti da capire se Dua Lipa sarà presente anche alle nozze di Ella come damigella, un dettaglio che potrebbe essere svelato soltanto in occasione del matrimonio.
Tra i momenti più curiosi della trasferta ligure c'è sicuramente quello che ha conquistato i social. Le ragazze hanno realizzato insieme il balletto noto online come "preghiera di Dua Lipa", un trend ispirato a Training Season, uno dei brani più celebri della cantante.
La coreografia viene eseguita contemporaneamente da tutte le partecipanti e si presta particolarmente bene al clima scherzoso di un addio al nubilato. Il testo della canzone ironizza infatti sulle relazioni e sugli appuntamenti finiti male, rendendo ancora più ironico il coinvolgimento della stessa Dua Lipa nella "preghiera" delle single.
La popstar ha confermato ancora una volta il suo legame con l'Italia anche attraverso alcuni dettagli della vacanza. Nelle immagini condivise sui social compaiono infatti le patatine al pesto, tra i suoi cibi preferiti quando si trova nel nostro Paese, oltre a cocktail consumati con vista sul porto di Portofino.
Il fine settimana sulla Riviera ligure si è quindi concluso tra mare, amicizia e atmosfere italiane, con Dua Lipa protagonista di un viaggio dedicato questa volta non alla propria storia d'amore, ma a quella dell'amica Ella. Ora resta soltanto da attendere il matrimonio per scoprire se la cantante tornerà a essere protagonista della festa, questa volta nel ruolo di damigella.