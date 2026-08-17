L’Italia continua a occupare un posto speciale nel cuore della famiglia Beckham. Per le vacanze estive del 2026, David Beckham, 51 anni, e Victoria Beckham, 52, hanno scelto ancora una volta la Penisola, concedendosi un viaggio tra Portofino e la Costiera Amalfitana. Un itinerario che per la coppia ha avuto anche un significato particolare: proprio nella località ligure, infatti, erano stati insieme quasi trent’anni fa, quando la loro relazione era ancora segreta.