David e Victoria Beckham: auguri social per l'anniversario
© Instagram | David e Victoria Beckham festeggiano i 27 anni di matrimonio
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La coppia è tornata nel luogo del loro primo viaggio segreto insieme, prima di raggiungere Amalfi con i figli per trascorrere Ferragosto
I Beckham tornano in Italia per le vacanze estive © Instagram
L’Italia continua a occupare un posto speciale nel cuore della famiglia Beckham. Per le vacanze estive del 2026, David Beckham, 51 anni, e Victoria Beckham, 52, hanno scelto ancora una volta la Penisola, concedendosi un viaggio tra Portofino e la Costiera Amalfitana. Un itinerario che per la coppia ha avuto anche un significato particolare: proprio nella località ligure, infatti, erano stati insieme quasi trent’anni fa, quando la loro relazione era ancora segreta.
"29 anni dopo, eccoci qui nello stesso posto dove siamo venuti quando nessuno sapeva della nostra relazione", hanno ricordato sui social. Era il 1997 e David e Victoria, allora all’inizio della loro storia d’amore, avevano scelto Portofino per trascorrere del tempo insieme lontano dagli occhi indiscreti.
Quasi tre decenni dopo, i due sono tornati nella perla ligure e hanno condiviso alcune immagini del soggiorno allo Splendido, A Belmond Hotel, mostrandosi abbracciati davanti al panorama. Un ritorno alle origini per una coppia che si sarebbe sposata due anni più tardi, nel 1999, e che nel tempo è diventata una delle famiglie più conosciute dello showbiz internazionale.
Dalla Liguria, le vacanze italiane dei Beckham sono proseguite in Costiera Amalfitana. David e Victoria hanno trascorso tre giorni ad Amalfi insieme ai figli più giovani, Cruz, 21 anni, e Harper, 15, scegliendo questa volta un soggiorno sulla terraferma invece del loro yacht Seven.
La famiglia avrebbe alloggiato al Borgo Santandrea, hotel cinque stelle affacciato sul mare. Victoria ha raccontato diversi momenti della vacanza attraverso Instagram, tra relax, panorami e cucina italiana. Non sono mancati i siparietti con il marito: in un video David dà da mangiare a un gabbiano arrivato sulla terrazza, mentre in un altro Victoria scherza sulla sua barba suggerendogli di sistemarla.
Il momento più suggestivo è arrivato nella notte di Ferragosto, trascorsa a bordo di un'imbarcazione. Da lì la famiglia ha assistito ai tradizionali fuochi d'artificio di Santa Maria a Mare a Maiori.
Non è la prima volta che i Beckham scelgono la Costiera per le loro vacanze. Tra mare, gastronomia e tradizioni, la famiglia ha più volte raccontato il proprio legame con l’Italia. Ma quest’anno il viaggio ha unito presente e passato: da Portofino, dove tutto era ancora segreto, alla Costiera Amalfitana, quasi trent’anni dopo e con una famiglia costruita insieme.
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