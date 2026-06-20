A completare il look, un velo in tulle di sei metri, anch'esso impreziosito da ricami e applicazioni realizzate a mano, e décolleté in raso bianco create su misura da Massaro. Un insieme di dettagli che racconta non solo il lusso dell'alta moda, ma anche il profondo legame tra la cantante e la storica maison francese, che ha voluto accompagnarla nel giorno più importante della sua vita.

