© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner
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Per il giorno più importante della sua vita Dua Lipa ha scelto di stupire due volte. Prima con un'elegante cerimonia civile a Londra, poi con una grande festa in Sicilia, dove il matrimonio con l'attore Callum Turner si è trasformato in un evento da sogno. A conquistare tutti, però, è stato soprattutto l'abito indossato dalla cantante: una creazione destinata a entrare nella storia della moda, perché rappresenta il primo vestito da sposa Chanel Haute Couture firmato dal nuovo direttore creativo Matthieu Blazy.
Le nozze sono iniziate all'Old Marylebone Town Hall di Londra, con una cerimonia raccolta alla presenza di familiari e amici più stretti. Per il rito civile Dua Lipa ha scelto un raffinato completo couture bianco firmato Schiaparelli, disegnato da Daniel Roseberry.
Il blazer sartoriale color avorio, la gonna asimmetrica, il cappello a tesa larga di Stephen Jones, i guanti candidi e le décolleté di Christian Louboutin hanno dato vita a un look ispirato all'indimenticabile stile di Bianca Jagger. Ma era soltanto il primo capitolo di un matrimonio destinato a far parlare di sé.
Per la celebrazione in Sicilia, la popstar ha finalmente mostrato il suo abito da sposa principale attraverso una serie di immagini pubblicate sui social. Dua Lipa ha indossato una creazione Chanel Haute Couture realizzata interamente a mano negli storici atelier della maison al numero 31 di Rue Cambon. Il vestito, primo bridal look firmato da Matthieu Blazy, è il risultato di un lavoro artigianale straordinario: 480 mila perline ricamate a mano dall'Atelier Montex, gioielli trompe-l'œil creati da Lesage dopo oltre mille ore di lavorazione, 25 mila piume applicate da Lemarié e uno scenografico strascico lungo due metri.
A completare il look, un velo in tulle di sei metri, anch'esso impreziosito da ricami e applicazioni realizzate a mano, e décolleté in raso bianco create su misura da Massaro. Un insieme di dettagli che racconta non solo il lusso dell'alta moda, ma anche il profondo legame tra la cantante e la storica maison francese, che ha voluto accompagnarla nel giorno più importante della sua vita.