Mentre si gode l'Italia, Dua Lipa ha presentato anche un progetto personale nato insieme a Google Maps e alla piattaforma culturale Service95. Si chiama Dua's Lists e raccoglie dodici itinerari con i luoghi che negli anni l'hanno conquistata: ristoranti, librerie, musei, locali e angoli nascosti da scoprire. "Faccio liste e condivido consigli di viaggio con i miei amici da anni. Ora li condivido con voi su Google Maps", ha raccontato la cantante.