Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio con Callum Turner
© Instagram | Dua Lipa
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La popstar continua il viaggio di nozze in Italia tra sapori romani e il lancio di "Dua's Lists", la guida personale ai suoi luoghi del cuore nel mondo
Dua Lipa e il marito alla Trattoria da Danilo © Instagram
Il viaggio di nozze continua e ogni tappa sembra trasformarsi in un piccolo racconto. Dopo aver attraversato la Sicilia, Napoli e altre mete del Sud, Dua Lipa è arrivata anche a Roma insieme al marito Callum Turner, scegliendo di vivere la città con la curiosità di chi vuole assaporarne l'anima più autentica.
La coppia è stata avvistata alla celebre Trattoria da Danilo, indirizzo molto amato dagli appassionati della cucina romana tradizionale, dove si è concessa una cena lontana dai riflettori. Nelle stesse ore, però, la cantante ha sorpreso i fan anche con un'importante novità che unisce la sua grande passione per i viaggi alla tecnologia.
Niente ristoranti esclusivi prenotati per stupire, ma una trattoria conosciuta soprattutto per la qualità della sua cucina e per l'atmosfera familiare. Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Trattoria da Danilo, uno dei locali simbolo della Capitale, concedendosi una serata semplice durante il loro soggiorno romano.
La foto condivisa dal ristorante ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando l'entusiasmo dei fan, che stanno seguendo passo dopo passo questa luna di miele tutta italiana. Dopo Palermo, Napoli e le altre tappe del viaggio, anche Roma entra così nell'album dei ricordi della coppia, che continua a vivere il Paese con discrezione e naturalezza.
Mentre si gode l'Italia, Dua Lipa ha presentato anche un progetto personale nato insieme a Google Maps e alla piattaforma culturale Service95. Si chiama Dua's Lists e raccoglie dodici itinerari con i luoghi che negli anni l'hanno conquistata: ristoranti, librerie, musei, locali e angoli nascosti da scoprire. "Faccio liste e condivido consigli di viaggio con i miei amici da anni. Ora li condivido con voi su Google Maps", ha raccontato la cantante.
L'iniziativa introduce anche una versione personalizzata del celebre Pegman (l'omino giallo utilizzato per Street View, ndr), trasformato in una scintillante Dua Lipa che accompagna gli utenti durante la navigazione. Dai bistrot di Parigi alle librerie di Porto, passando per Milano, Prishtina e Barcellona, la popstar apre ai fan le porte dei suoi indirizzi preferiti. Un modo diverso di raccontarsi, nato dall'amore per i viaggi e dalla voglia di condividere esperienze autentiche, proprio mentre continua a collezionare nuovi ricordi insieme a Callum Turner nelle città italiane.
© Instagram | Dua Lipa
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