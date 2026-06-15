Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio con Callum Turner
© Instagram | Dua Lipa
© Instagram | Dua Lipa
I neosposi proseguono il viaggio di nozze nel Sud Italia e conquistano anche il cuore dei partenopei tra sapori autentici e passeggiate nel centro storico
Dua Lipa a Napoli © Instagram
C'è un modo speciale per scoprire una città: viverla senza fretta, lasciandosi guidare dai profumi delle strade, dai luoghi simbolo e dalle piccole soste che la rendono indimenticabile. È quello che stanno facendo Dua Lipa e il marito Callum Turner, protagonisti di una luna di miele tutta italiana che, dopo Sicilia, Calabria e Basilicata, li ha portati anche a Napoli.
© Instagram | Dua Lipa
© Instagram | Dua Lipa
La popstar britannica e l'attore inglese sono stati avvistati tra i vicoli del centro storico come due semplici turisti, lontani dai red carpet e dai riflettori che normalmente accompagnano ogni loro apparizione pubblica. La loro presenza ha incuriosito residenti e visitatori, sorpresi di incontrare una delle artiste più celebri del mondo tra le meraviglie della città partenopea.
Tra gli appuntamenti irrinunciabili del loro soggiorno non poteva mancare la pizza napoletana. Dua Lipa e Callum Turner hanno infatti fatto tappa da "Concettina ai Tre Santi", storica pizzeria del Rione Sanità diventata negli anni meta amata anche da numerosi personaggi internazionali.
Lo staff del locale ha condiviso sui social una foto con i due neosposi, accompagnandola con una dedica affettuosa che ha rapidamente conquistato il web. Un momento capace di raccontare perfettamente l'atmosfera rilassata con cui la coppia sta vivendo questo viaggio attraverso il Sud Italia.
Dopo il pranzo, la giornata è proseguita tra le vie del centro storico. Tra una passeggiata e qualche sosta tra le botteghe, Dua Lipa e Callum Turner hanno visitato anche lo store ufficiale della squadra di calcio del Napoli in piazza San Domenico Maggiore.
La cantante si è fermata per alcune fotografie con il personale del negozio e ha acquistato diversi articoli ufficiali del club azzurro. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi partenopei, divertiti nel vedere la popstar avvicinarsi ai colori del Napoli nonostante in passato abbia dichiarato la sua simpatia per il Liverpool.
La visita napoletana rappresenta soltanto una delle tappe del lungo viaggio di nozze che i due stanno vivendo a bordo di uno yacht toccando alcune delle località più suggestive d'Italia. E, a giudicare dai sorrisi immortalati durante la giornata, Napoli sembra aver lasciato un ricordo speciale anche nel cuore di Dua Lipa.