C'è un modo speciale per scoprire una città: viverla senza fretta, lasciandosi guidare dai profumi delle strade, dai luoghi simbolo e dalle piccole soste che la rendono indimenticabile. È quello che stanno facendo Dua Lipa e il marito Callum Turner, protagonisti di una luna di miele tutta italiana che, dopo Sicilia, Calabria e Basilicata, li ha portati anche a Napoli.