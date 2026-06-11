Dua Lipa e Callum Turner, la luna di miele prosegue nel Materano

Mentre Dua Lipa e Callum Turner si godono le bellezze del Materano, a Tropea il sindaco Giovanni Macrì esprime la propria felicità per la scelta della coppia di includere il comune che ha l'onore di rappresentare nella sua luna miele. "Ma quanto attrae e quanto ripaga l'esperienza identitaria e distintiva nel borgo di Tropea! E quanto vale, se addirittura, la scelta della nostra città, diventa la cornice speciale e naturale al tempo stesso di momenti iconici e unici, come un matrimonio o un viaggio di nozze", commenta il primo cittadino. Macrì attribuisce il successo di Tropea come meta scelta dalle star internazionali a fattori come l'autenticità, l'accoglienza e l'atmosfera rilassante. La presenza di Dua Lipa "contribuisce a rafforzare la reputazione di Tropea come destinazione turistica di qualità sempre più attrattiva per un target di visitatori ricercati che è sempre più normale incontrare, come nel caso degli ospiti giapponesi o statunitensi, tra vicoli, affacci e piazza della nostra cittadina".