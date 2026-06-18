Vacanze: da Dua Lipa a Bezos, la Sicilia conquista il mondo

SERIE E CELEBRITIES - Anche il Washington Post ha parlato apertamente di “White Lotus Effect”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nella wish list dei turisti americani di fascia alta grazie ai telefilm che raccontano le vicissitudini personali e professionali del personale e degli ospiti in una catena di villaggi turistici durante il corso di una settimana. La seconda stagione della serie si svolge presso la struttura del White Lotus situata a Taormina, in Sicilia: l’isola diventa così scenario affascinante di molte vicende, e oggetto del desiderio di molti vacanzieri. Non si contano le celebrità che hanno scelto proprio la Sicilia come cornice per i loro momenti speciali: oltre a Dua Lipa e Callum Turner, che hanno optato per Palermo e i suoi dintorni per i fastosi festeggiamenti seguiti alle loro nozze, anche il patron di Amazon Jeff Bezos ha scelto l’isola per la luna di miele con la moglie Lauren Sánchez. Tra i Vip innamorati della Sicilia spiccano Michael Jordan, icona del basket mondiale, attori come Martin Scorsese, Jennifer Lopez, spesso in Sicilia con la famiglia, Leonardo DiCaprio e i cantanti Sting e Madonna, avvistati spesso a Pantelleria. E The White Lotus non è l’unica serie internazionale ambientata in Sicilia: anche l’attore Stanley Tucci, tra i protagonisti del Diavolo veste Prada 2 , ama l’Italia e la Sicilia, regione dove ha girato anche una puntata della sua serie “Tucci in Italy”.