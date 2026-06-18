Vacanze: da Dua Lipa a Bezos, la Sicilia conquista il mondo

© Istockphoto | Valle dei Templi, Tempio della Concordia, Agrigento
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La Sicilia è un’isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico: la sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e, ancora di più, in ambasciatrice di uno stile di vita unico, capace di unire tradizione, cultura, accoglienza e autenticità. È proprio questa identità forte e riconoscibile, ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l’isola in icona del turismo di lusso internazionale.
SERIE E CELEBRITIES - Anche il Washington Post ha parlato apertamente di “White Lotus Effect”, raccontando come la Sicilia sia entrata stabilmente nella wish list dei turisti americani di fascia alta grazie ai telefilm che raccontano le vicissitudini personali e professionali del personale e degli ospiti in una catena di villaggi turistici durante il corso di una settimana. La seconda stagione della serie si svolge presso la struttura del White Lotus situata a Taormina, in Sicilia: l’isola diventa così scenario affascinante di molte vicende, e oggetto del desiderio di molti vacanzieri. Non si contano le celebrità che hanno scelto proprio la Sicilia come cornice per i loro momenti speciali: oltre a Dua Lipa e Callum Turner, che hanno optato per Palermo e i suoi dintorni per i fastosi festeggiamenti seguiti alle loro nozze, anche il patron di Amazon Jeff Bezos ha scelto l’isola per la luna di miele con la moglie Lauren Sánchez. Tra i Vip innamorati della Sicilia spiccano Michael Jordan, icona del basket mondiale, attori come Martin Scorsese, Jennifer Lopez, spesso in Sicilia con la famiglia, Leonardo DiCaprio e i cantanti Sting e Madonna, avvistati spesso a Pantelleria. E The White Lotus non è l’unica serie internazionale ambientata in Sicilia: anche l’attore Stanley Tucci, tra i protagonisti del Diavolo veste Prada 2 , ama l’Italia e la Sicilia, regione dove ha girato anche una puntata della sua serie “Tucci in Italy”.
IL RICHIAMO DELLA SICILIANITÀ - Nel 2025 la Sicilia si è confermata meta d’elezione e oggetto del desiderio globale, del jet set di Hollywood e non solo. Un fenomeno globale che supera i confini del turismo d'élite per svelare una forza di attrazione molto più profonda: la sicilianità come formula identitaria capace di trasformarsi in irresistibile richiamo. Da Taormina alle Isole Eolie, dalle spiagge del Ragusano fino allo splendore millenario dei borghi dell’entroterra, la Sicilia si dimostra portatrice di uno stile e di un’identità unici, capace di fondere armonicamente tradizione, cultura, accoglienza e senso di autenticità. Lo dimostrano i dati emersi dai più recenti report dei principali osservatori internazionali. Secondo il recente rapporto Prometeia sul turismo in Sicilia, nel 2025, su 22,5 milioni di presenze turistiche, solo 10 milioni sono quelle degli italiani (-6,3% rispetto al 2024), mentre le presenze straniere sono salite a quasi 13 milioni (+5,5%). I viaggiatori stranieri, ispirati dall'estetica del "buon vivere" e dalla risonanza mediatica internazionale del territorio, non cercano una semplice vacanza, ma un'esperienza emotiva totale, caratterizzata da arte millenaria, relazioni umane autentiche e sapori genuini. Dalla cucina d'autore alla moda, dall'artigianato storico al cinema, la sicilianità si conferma un marchio identitario forte, riconosciuto e profondamente apprezzato a livello globale.
SICILIA, PATRIA DELLO SLOW LINVING - Anche il quotidiano britannico "Telegraph" dedica alla Sicilia uno studio, pubblicato sul proprio sito, nel quale sono messe a confronto 50 isole sulla base di oltre 30 diversi parametri: qui la Sicilia è definita "crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico". Il reportage arriva appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato alla mafia alcuni dei luoghi scelti dagli sposi per i loro festeggiamenti. Stavolta non ci sono tracce di polemica: nello speciale si ricordano le bellezze naturali, a partire dai vulcani e dai siti patrimonio Unesco, e si dà voce a chi ha scelto di tornare in Sicilia, anche dopo aver vissuto all'estero. Si legge, tra l'altro: "La Sicilia è un museo a cielo aperto. L'unico luogo che la supera è Roma"… "il concetto di vita lenta è ricercato e desiderato da molti, ma in Sicilia è sempre stato uno stato mentale". E ancora, "la luce, i paesaggi, il mare, che rendono "difficile paragonare la Sicilia a qualsiasi altro luogo del mondo",
MONUMENTI, LUOGHI ED ESPERIENZE – Descrivere in poche righe quello che si può fare e vedere in Sicilia è impossibile, dato che costituisce una delle mete turistiche più complete al mondo, capace di unire millenni di storia, spiagge caraibiche, natura vulcanica attiva e una cultura gastronomica unica. Vi si trovano ben sette siti Patrimonio dell’Umanità Unesco (Valle dei Templi e Area archeologica di Agrigento; Villa Romana del Casale a Piazza Armerina; l’arcipelago vulcanico delle Eolie; le Città Barocche della Val di Noto; Siracusa e le Necropoli di Pantalica; il Monte Etna; Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale). Oltre a questi non si possono non ricordare numerose spiagge e riserve naturali in varie parti dell'isola; riserve e scogliere di immensa bellezza come la Scala dei Turchi e la Riserva dello Zingaro; una collana di isole minori. E, dulcis in fundo, la gastronomia, il modo in cui una cultura antica influenzata dalle dominazioni arabe, greche e spagnole si trasforma in esperienza sensoriale difficile da dimenticare.