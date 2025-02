Turismo in Sicilia: la bellezza delle Egadi

LE EGADI, situate a ovest della Sicilia, sono un arcipelago composto da tre isole principali: Favignana, Levanzo, Marettimo e alcuni isolotti minori. Con le loro calette nascoste, le grotte marine e i fondali ricchi di vita, sono un paradiso per gli amanti della natura e del mare. L’Area Marina Protetta, in cui l’arcipelago è inserito, è la seconda per estensione in Europa e ospita delfini, tartarughe marine e una varietà di pesci colorati; è inoltre fondamentale per uccelli sia stanziali che migratori. Levanzo, l’isola più vicina alla costa, è collegata con Trapani da 25 minuti di aliscafo e da qui, in massimo un’ora, si raggiungono molte località d’interesse storico/culturale come Erice, Segesta, Mothia, Selinunte e altri ancora.