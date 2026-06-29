Una maglia azzurra del Napoli, la baia di San Montano alle spalle e oltre un milione di like in meno di un'ora: è bastato uno scatto perché Dua Lipa trasformasse la sua luna di miele a Ischia in un piccolo caso social. La cantante britannica ha radunato su Instagram le immagini più belle della sua vacanza italiana, e tra una foto e l'altra l'isola verde è la vera protagonista.