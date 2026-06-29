Dua Lipa a Ischia, lo scatto con la maglia del Napoli fa impazzire i social
La cantante chiude il viaggio di nozze con Callum Turner sull'isola verde e affida ai social un photo dump che ha conquistato i suoi follower in pochi minuti
Una maglia azzurra del Napoli, la baia di San Montano alle spalle e oltre un milione di like in meno di un'ora: è bastato uno scatto perché Dua Lipa trasformasse la sua luna di miele a Ischia in un piccolo caso social. La cantante britannica ha radunato su Instagram le immagini più belle della sua vacanza italiana, e tra una foto e l'altra l'isola verde è la vera protagonista.
Il photo dump della luna di miele
Il post arriva dopo le nozze con l'attore britannico Callum Turner e i festeggiamenti blindatissimi in Sicilia, di cui poco è trapelato. Per la sua fetta di Italia più intima, però, Dua Lipa ha scelto di aprire le porte ai fan: immagini in cui si respira aria di mare, relax e cucina locale. Nella prima la cantante sorride raggiante con addosso la maglia del Napoli, mentre sullo sfondo si riconosce la baia di San Montano, una delle insenature più suggestive di tutta Ischia.
Tra yacht, mare e cornetto ischitano
Proprio quella cornice fa da sfondo ad altri scatti del carosello: in uno si vedono gli yacht all'ancora nella baia, in un altro Dua Lipa mostra orgogliosa un cornetto ischitano, dolce tradizionale dell'isola fatto con un impasto che unisce pasta brioche e sfoglia, farcito con crema pasticcera e amarene. Un dettaglio gastronomico che racconta quanto la cantante si sia lasciata conquistare dai sapori del posto.
Un ritorno all'insegna del riserbo
Per Dua Lipa non è il debutto a Ischia. Era già stata sull'isola due anni fa, ospite dello stesso hotel che l'ha accolta anche stavolta per il viaggio di nozze e che, come allora, ha mantenuto il più stretto riserbo sulla presenza dei due celebri ospiti.
A fare il resto ci hanno pensato i numeri della cantante: con oltre 112 milioni di follower sulle principali piattaforme, ogni suo scatto si trasforma in un'eco internazionale. E così anche Ischia, per qualche ora, ha viaggiato in tutto il mondo.
Dua Lipa pubblica le prime foto del matrimonio con Callum Turner
© Instagram | Dua Lipa
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