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© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner 
© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner 
© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner 

© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner 

© Instagram | Dua Lipa e Callum Turner 

Per sempre sì

Dua Lipa, le immagini più belle del matrimonio con Callum Turner

La cantane pubblica sui social nuove foto del suo matrimonio con l'attore britannico

20 Giu 2026 - 16:49
8 foto
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