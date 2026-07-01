L'annuncio della partecipazione di Blanco al Sunny Hill Festival è arrivato sulla pagina Instagram ufficiale dell’evento fondato da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin. "@blanchitobebe si unisce alla lineup del Sunny Hill e sappiamo già che la sua sarà un'esibizione pazzesca!", si legge nella didascalia del post. In un commento scritto in italiano, l’account del Sunny Hill Festival ha poi aggiunto: "Comincio oggi le mie lezioni di italiano".