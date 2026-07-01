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Dopo aver inaugurato il tour estivo con la data zero andata in scena al Marostica Summer Festival, Blanco è già pronto a vivere un'importante esperienza oltre i confini italiani. Il cantautore bresciano sarà infatti tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo, dove il prossimo 31 luglio salirà sul palco della manifestazione fondata dalla famiglia di Dua Lipa.
Per il 23enne originario di Calvagese della Riviera si tratta della prima partecipazione al celebre festival, considerato il più grande evento musicale di Pristina e uno dei principali appuntamenti live del Sud-Est Europa. Fondato dalla famiglia Lipa, il Sunny Hill Festival si è affermato negli anni come uno dei punti di riferimento della scena musicale internazionale, richiamando ogni estate migliaia di spettatori.
L'edizione 2026 del Sunny Hill Festival riunirà alcuni dei nomi più importanti della scena pop ed elettronica internazionale. Blanco condividerà infatti il cartellone con artisti del calibro di Katy Perry, Martin Garrix, Seth Troxler e Pawsa, confermando il prestigio della manifestazione. Per il cantautore italiano sarà un'occasione importante per esibirsi accanto ad alcune delle star più conosciute del panorama musicale mondiale.
L'annuncio della partecipazione di Blanco al Sunny Hill Festival è arrivato sulla pagina Instagram ufficiale dell’evento fondato da Dua Lipa e da suo padre Dukagjin. "@blanchitobebe si unisce alla lineup del Sunny Hill e sappiamo già che la sua sarà un'esibizione pazzesca!", si legge nella didascalia del post. In un commento scritto in italiano, l’account del Sunny Hill Festival ha poi aggiunto: "Comincio oggi le mie lezioni di italiano".
L'annuncio arriva all'indomani della data zero del tour estivo di Blanco, che ha registrato grande entusiasmo da parte del pubblico accorso in Piazza Castello a Marostica. Durante lo spettacolo, l'artista ha ripercorso i brani del suo ultimo album Ma' insieme ai successi che hanno segnato la sua carriera, confermando ancora una volta il forte legame con i fan.
L'appuntamento di Pristina richiama anche un precedente italiano: nel 2022, infatti, sullo stesso palco si era esibito Mahmood, storico compagno artistico di Blanco al Festival di Sanremo. La partecipazione al Sunny Hill Festival si preannuncia così come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate del cantautore.
Il Tour estate 2026 di Blanco proseguirà con una serie di appuntamenti nei principali festival italiani fino alla conclusione della tournée. Dopo la data zero del 29 giugno 2026 a Marostica (VI), il calendario prevede il 21 luglio a Palmanova (UD), il 26 luglio a Catania, il 2 agosto a Gallipoli (LE), il 6 agosto ad Alghero (SS), il 9 agosto a Marina di Carrara (MS) e il 12 agosto a Baia Domizia (CE), data che chiuderà ufficialmente il tour estivo.
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