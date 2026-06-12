Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. L’artista ha deciso di riprendere gli studi e iscriversi nuovamente al liceo delle Scienze Umane per completare un percorso rimasto in sospeso. Una decisione maturata con il tempo e raccontata dallo stesso cantante in diverse occasioni. La voglia di crescere, di imparare e di guardare oltre il mondo della musica lo ha spinto a raccogliere questa nuova sfida.