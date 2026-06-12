Fotogallery - Blanco inaugura la sua pasticceria a Brescia
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Blanco e il suo pappagallino © Instagram
Per una volta niente microfoni, luci da concerto o sale di registrazione. Nelle ultime ore, Blanco si è mostrato in una veste diversa da quella a cui il pubblico è abituato: seduto a studiare, con libri e appunti davanti, mentre ripassa in vista dell’esame di maturità. A rendere ancora più curioso il video condiviso sui social è la presenza del suo inseparabile pappagallino giallo, che compare accanto a lui durante le sessioni di studio e finisce inevitabilmente per strappare qualche sorriso ai fan.
La scelta di tornare sui banchi non è nata all’improvviso. Blanco, oggi 23enne, aveva lasciato la scuola negli anni in cui la sua carriera musicale stava decollando. Il primo contratto discografico, il successo arrivato in giovane età e una vita completamente trasformata avevano reso impossibile proseguire il percorso scolastico.
Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. L’artista ha deciso di riprendere gli studi e iscriversi nuovamente al liceo delle Scienze Umane per completare un percorso rimasto in sospeso. Una decisione maturata con il tempo e raccontata dallo stesso cantante in diverse occasioni. La voglia di crescere, di imparare e di guardare oltre il mondo della musica lo ha spinto a raccogliere questa nuova sfida.
Nel breve filmato pubblicato su Instagram, Blanco ripete alcune definizioni di diritto, concentrato sui concetti che potrebbero tornargli utili durante gli esami. Scene normali per migliaia di studenti italiani, ma che assumono un significato particolare quando il protagonista è uno degli artisti più popolari della sua generazione.
Il video restituisce l’immagine di un ragazzo che, nonostante il successo e i traguardi già raggiunti, ha scelto di rimettersi in gioco. Tra una pagina da ripassare e il pappagallino che gli fa compagnia, il conto alla rovescia verso il 18 giugno è ormai iniziato. E questa volta il palco da conquistare sarà quello dell’esame di maturità.
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