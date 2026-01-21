Blanco torna con il singolo "Anche a vent'anni si muore"

A vent'anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma "Anche a vent'anni si muore". Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. Il nuovo singolo di Blanco è il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere intensamente accettando le proprie fragilità. Crescere fa male ma smettere di provarci significa perdersi. Dopo i successi di "Piangere a 90", affermatosi come il più grande ritorno discografico del 2025, e "Maledetta rabbia", "Anche a vent'anni si muore" - prodotto da Michelangelo e Simonetta, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group) - conferma la maturità artistica dell'artista e la sua capacità di trasformare il dolore in un racconto condiviso.