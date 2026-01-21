Blanco torna con il singolo "Anche a vent'anni si muore"

Il cantautore si prepara a tornare dal vivo tra aprile e maggio nei principali palasport italiani
Blanco annuncia l'uscita del nuovo singolo "Anche a vent'anni si muore" da venerdì 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Emi Records Italy (Universal Music Italy).
A vent'anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma "Anche a vent'anni si muore". Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. Il nuovo singolo di Blanco è il manifesto di chi cade, si rialza e decide di continuare a vivere intensamente accettando le proprie fragilità. Crescere fa male ma smettere di provarci significa perdersi. Dopo i successi di "Piangere a 90", affermatosi come il più grande ritorno discografico del 2025, e "Maledetta rabbia", "Anche a vent'anni si muore" - prodotto da Michelangelo e Simonetta, con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group) - conferma la maturità artistica dell'artista e la sua capacità di trasformare il dolore in un racconto condiviso.
Il cantautore si prepara a tornare dal vivo tra aprile e maggio 2026 con "Il primo tour nei palazzetti". Queste le date: 17 aprile Jesolo, 20 aprile Firenze, 23 aprile Padova, 25 aprile Torino, 29 e 30 aprile Roma, 2 e 3 maggio Bari, 5 maggio Eboli, 6 maggio Napoli, 8 maggio Bologna, 11 e 13 maggio Milano, 16 maggio Pesaro.