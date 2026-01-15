Blanco torna a scuola: "Voglio essere la versione migliore di me"

Se molti speravano di rivederlo alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, non sarà così. "La sovraesposizione non ha senso, toglie la magia. Il Blanco di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire: Io esisto. Ora è più: so che esisto e voglio essere la versione migliore di me", spiega. Ricorda anche gli esordi: "Ho passato due anni a scrivere ogni giorno, ero sicuro di dovercela fare. Avevo troppa fame, ma senza egoismo". Menzione d'onore per i suoi idoli, Freddie Mercury, Albert Einstein e Francesco Totti. "Avrei voluto lavorare per Freddie, avrei fatto qualunque cosa", racconta.