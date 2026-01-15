Blanco torna a scuola: "Voglio essere la versione migliore di me"

Il cantautore bresciano, 22 anni, racconta come ha scelto di ritrovare sé stesso
© Ufficio stampa
Prima, giovane promessa del calcio nella provincia di Brescia, poi cantautore padrone dei palchi più importanti d'Italia. Così Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, decide di tornare fra i banchi di scuola. Il vincitore di Sanremo 2022 con "Brividi" insieme a Mahmood, ora è iscritto al Liceo delle Scienze Umane, come ha raccontato in un'intervista al mensile di moda maschile Icon.
Un successo arrivato in un batter d'occhio per Blanco, che nel 2021, a 18 anni, lascia la scuola per firmare il suo primo contratto discografico. Due anni dopo finisce al centro di una bufera mediatica per aver preso a calci delle rose sul palco dell'Ariston. Le scuse sui social e poi una pausa dai riflettori. Torna a far parlare di sé nel 2025, quando confeziona il brano per Giorgia, "La cura per me", uno dei brani più ascoltati dell'anno.
Ora è di nuovo studente con una passione per il latino. "Ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Devi perdere il centro e poi ritrovarlo", ha raccontato Blanco. "Più avanti andremo, più finiremo per assomigliare a un modello unico. Le cose più piccole moriranno. E la stessa cosa avviene nella musica. I Beatles saranno il latino: l'inizio, la base, la struttura di tutto", prosegue il cantautore.
Se molti speravano di rivederlo alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, non sarà così. "La sovraesposizione non ha senso, toglie la magia. Il Blanco di prima aveva senso di rivincita, voleva a tutti i costi dire: Io esisto. Ora è più: so che esisto e voglio essere la versione migliore di me", spiega. Ricorda anche gli esordi: "Ho passato due anni a scrivere ogni giorno, ero sicuro di dovercela fare. Avevo troppa fame, ma senza egoismo". Menzione d'onore per i suoi idoli, Freddie Mercury, Albert Einstein e Francesco Totti. "Avrei voluto lavorare per Freddie, avrei fatto qualunque cosa", racconta.
Si butta sullo studio ma non lascia da parte la musica. Dopo il successo dei singoli "Piangere a 90" e "Maledetta rabbia", che anticipano il nuovo album, il cantante si prepara per un tour nei palazzetti a Jesolo, Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e Pesaro.